Parti municipal Énergie: des engagements dans tous les districts

La cheffe du Parti Municipal Énergie et candidate à la mairie de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant croit qu’une ville, par ses actions, a le pouvoir de créer des impacts positifs et constructifs sur la vie des citoyens. À l’aube du scrutin du 7 novembre prochain, elle dévoile les engagements pris par chacun des membres de son équipe, pour chaque district de la Ville.

« Comme parti, nous avons bien sûr pris des engagements qui toucheront l’ensemble des citoyens de la Ville. Chaque candidat a aussi pris des engagements plus spécifiques à son district. Ces engagements sont le fruit d’échanges avec les gens et d’un sondage mené auprès des citoyens par les conseillers municipaux sortants et les nouveaux candidats », explique Mme Surprenant. « Depuis mon arrivée à la mairie, je me fais un devoir d’être disponible et à l’écoute des demandes citoyennes, et ce, peu importe la complexité de l’enjeu, ou son l’ampleur. Des demandes à première vue modestes sont bien souvent celles qui auront un impact positif sur la vie des citoyens. »

Le conseiller sortant du quartier Lonergan Luc Vézina abonde dans le même sens: « Notre parti souhaite vraiment par ses engagements dans chaque district démontrer notre volonté d’être toujours présents et à l’écoute de nos citoyens ». Rappelons que M. Vézina sollicite un 8e mandat à titre de conseiller municipal du district Lonergan.

Engagements par district :

De Sève

Suivre le dossier de démolition et de reconstruction de l’école Terre-Soleil.

Verschelden

Mettre à niveau le parc Adolphe Chapleau avec balançoires, module de jeux et terrains de pétanque.

Morris

Créer un parc thématique sur la biodiversité au Jardin des Sources (plantes, fleurs et oiseaux), en collaboration avec les écoles et le milieu.

Chapleau

Réaliser un projet de fresques murales et établir un plan d’illumination des façades des bâtiments à valeur patrimoniale dans le Village.

Lonergan

Créer un parc multisports au parc Lionel-Bertrand.

Ducharme

Aménager le parc Foisy avec des tables de jeux de société, des modules de jeux pour enfants, des modules d’entrainement extérieur et une surface en tapis de type caoutchouc.

Blanchard

Consulter les citoyens du quartier et les jeunes de l’école Saint-Pierre afin d’identifier la thématique et les équipements de jeux pour répondre aux besoins de tous les groupes d’âge.

Marie-Thérèse

Mettre en place un abri soleil au Havre du Ruisseau, à proximité de la première allée de pétanque.

Vous retrouverez la liste complète de ces engagements sur le site Internet du parti au www.partimunicipalenergie.com. Pour suivre la campagne électorale du Parti Municipal Énergie, rendez-vous sur sa page Facebook au : https://www.facebook.com/PartiMunicipalEnergie.