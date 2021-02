Partenariat entre le CISSS des Laurentides et la Régie de police Thérèse-De Blainville

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides annonce le début d’un nouveau partenariat de première ligne avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) afin de consolider les arrimages et les pratiques cliniques lors des interventions policières auprès des personnes en situation de crise ou dont l’état mental est perturbé.

Dans une perspective d’offre de service de proximité envers la communauté, le projet se concrétise grâce à l’aide financière d’urgence octroyée en août dernier par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui permet de rehausser les services psychosociaux généraux adulte et en santé mentale offerts au sein de la communauté.

Comme les policiers sont très souvent les premiers répondants lors de situations de crise ou impliquant des individus aux prises avec des problèmes de santé mentale, la mise sur pied d’un tel partenariat prenait tout son sens.

«Avec la situation pandémique actuelle, le rehaussement des services s’inscrit dans un contexte où la population a de plus en plus besoin de soutien psychosocial de toute nature. Le partenariat entre le CISSS des Laurentides et la RIPTB permettra de combiner les rôles de relation d’aide et de protection du citoyen en s’appuyant sur l’expertise de chacun. Nos intervenants psychosociaux vont pouvoir soutenir davantage le travail des patrouilleurs en jouant un rôle-conseil lors de leurs interventions et orienter la personne en état de crise vers les bonnes ressources», explique la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

«La RIPTB a la chance de compléter son offre de service dédiée aux citoyens vulnérables. Nous avons déjà mis en place les agents PIVOTS, la venue d’une technicienne en travail social, la collaboration des préventionnistes-enquêteurs et maintenant l’arrivée très attendue des intervenants psychosociaux du CISSS dans nos locaux. Merci au CISSS des Laurentides pour ce partenariat», d’ajouter le directeur de la RIPTB, Francis Lanouette.

Notons que du personnel psychosocial est en poste au CISSS des Laurentides pour permettre tous les arrimages nécessaires dans le cadre du déploiement de ce projet. De même, la RIPTB met un local à la disposition du personnel du CISSS pour permettre une synergie entre les deux organisations et une proximité des ressources lors des interventions.