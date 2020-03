Parrainage civique : 35 ans d’amitiés

Ça fait déjà 35 ans que le Parrainage civique Basses-Laurentides sert d’intermédiaire entre des adultes accueillants et des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, entre qui s’établit une véritable relation d’amitié menant vers l’intégration sociale. On a célébré la chose, le mercredi 11 mars au Cabaret BMO Sainte-Thérèse.

Sur la scène, le directeur de l’organisme, David Lavallée, agissait comme animateur, avec sa bonhomie habituelle, et s’efforçait de n’oublier personne puisque dans la chaîne d’actions et d’événements qui mènent à un parrainage réussi, chaque maillon est important.

On n’est pas si différents

Aussi, avant que le chanteur et guitariste Marco Calliari ne viennent enflammer la salle, on a pu entendre le comédien et porte-parole de l’organisme, Sébastien Gauthier, qui a témoigné de son affection à l’égard des bénévoles et des parrains du Parrainage civique, tout comme du personnel qui s’y retrouve quotidiennement. «C’est fascinant de voir à quel point tous ces gens-là se donnent à fond pour l’organisme, pour faire en sorte que tous les filleuls soient heureux, qu’ils puissent s’intégrer et participer à des activités avec leur parrain», a-t-il salué.

C’était juste avant de présenter cette capsule-vidéo accompagnant la campagne de recrutement de nouveaux parrains et marraines, laquelle a été conçue avec la collaboration de Martin Lanteigne, filleul et passionné d’écriture. Ce dernier a vu l’un de ses poèmes, On n’est pas si différents, être d’abord mis en musique par Marco Calliari et s’incarner par la suite dans une vidéoclip. Manifestement heureux et ému de ce dénouement inespéré, Martin Lanteigne est venu dire à l’assistance qu’il se trouvait sur un nuage.

«Peu importe le handicap, on a tous des forces et des faiblesses. On est capable de faire tout ce qu’on veut. Il suffit d’avoir la vraie confiance», de dire celui qui a posé la première pierre de ce projet en juillet 2012, en prenant part à une activité d’alphabétisation. Son goût pour l’écriture s’est développé assez rapidement et de façon assez significative pour gagner un concours littéraire et, de fil en aiguille, parvenir à cet accomplissement. La cerise sur le sundae, a-t-il confié en remerciant tous ceux qui l’ont accompagné dans cette aventure : «Lâchez pas, si vous avez des projets, ça ne veut pas dire qu’ils vont se réaliser aujourd’hui. Dans mon cas, ça a pris huit ans, mais ça s’est réalisé», a-t-il lancé sous les applaudissements du public. Ce genre de beau moment.

Au-delà de nos peurs

Une autre vidéo promotionnelle a été lancée, ce soir-là, portée par une chanson intitulée J’ai trouvé un ami, que l’on peut voir et entendre en attendant la projection d’un film, au cinéma. Son interprète, Krystel Duval, marraine et vice-présidente de l’organisme, était d’ailleurs sur place pour relever à son tour une sorte défi.

Aller au-delà de nos peurs, tel était d’ailleurs le message livré en première partie de cette soirée. «C’est la relation que l’on valorise entre nos parrains et leurs filleuls. Parfois, quand on est seul, on n’ose pas faire certaines choses, parce qu’on est gêné. Mais dès qu’on a une personne de confiance avec nous, on ose un peu plus», de suggérer David Lavallée.

C’est pour ça que cet organisme a été fondé, en 1985, et qu’il poursuit sa mission en regardant vers l’avenir, comme l’a souligné son président actuel, Marcel Ménard, qui remercié tous ceux et celles qui font le succès du Parrainage civique. «Nous avons lancé un appel à la relève entrepreneuriale de la région», a-t-il mentionné avant de spécifier qu’elle occuperait le devant de la scène lors de la Soirée gastronomique annuelle du Parrainage civique, prévue le 24 avril.

Outre la prestation musicale de Marco Calliari, cet événement soulignant le 35e anniversaire de l’organisme accueillait le comédien Jean-Marie Lapointe qui prononçait une conférence intitulée Le Bonheur de bénévoler. C’est le conseiller municipal boisbriannais Érick Rémy, aussi animateur à la télévision et à la radio, qui présentait son ami Lapointe à titre de «cardiologue de l’âme» et de «neurochirurgien du bonheur», alors que la conférence était livrée sous forme d’entrevue.

Pour en savoir davantage sur le Parrainage civique ou pour faire un don, visitez le [www.parrainagecivique.ca].