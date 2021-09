Parc Guy-Blanchard : les nouveaux modules de jeux sont prêts à accueillir les enfants

Les travaux d’aménagement des modules de jeux sont terminés au parc Guy-Blanchard, à Sainte-Thérèse. Les enfants peuvent dès maintenant profiter des toutes nouvelles installations sous le thème du bateau pirate.

Rappelons qu’en juin 2020, un incendie de nature criminelle a causé des dommages de plus de 150 000 $ et a privé les enfants du quartier de leur aire de jeux. À la suite d’un processus incluant une consultation auprès d’élèves de l’école Saint-Pierre, un appel d’offres public et la réalisation des travaux, le parc est maintenant accessible et comprend un vaste espace de jeu, des modules et de nouvelles balançoires. Un siège parent-enfant ainsi qu’un siège pour personne handicapée seront également ajoutés aux balançoires dans les prochaines semaines.

« L’événement de l’an dernier est très regrettable et il est dommage que les enfants soient ceux qui ont écopé pour cet acte de vandalisme. Toutefois, nous sommes très heureux d’avoir mené à bien ce projet et nous sommes convaincus que les familles du quartier prendront beaucoup de plaisir à découvrir ce nouvel espace », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

« La consultation que nous avons réalisée auprès des élèves était une première pour la Ville, et ce fut une expérience plus que concluante. Comme ce sont les enfants qui ont fait le choix final des modules, nous savons d’ores et déjà qu’ils seront très appréciés. La réouverture du parc était attendue avec impatience, j’invite donc les résidents du quartier à s’y rendre sans tarder », a ajouté le conseiller municipal du district Blanchard, Armando Melo.