Parc Ducharme: les architectes sont identifiés

Lors de la séance du conseil municipal du 2 août, la Ville de Sainte-Thérèse, à la suite d’un appel d’offres public, a retenu les services de Yves Woodrough Architectes inc. pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de démolition et de reconstruction du chalet du parc Ducharme.

La prochaine étape implique une rencontre entre la Ville et le chargé de projet de la firme d’architectes pour définir un plan de travail pour les plans et devis et la surveillance des travaux. Celui-ci comprendra entre autres la liste des services professionnels à accomplir et les ressources requises.