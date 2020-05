Parachèvement de l’A-19: le projet passe en mode accéléré

Le parachèvement de l'autoroute 19 fait partie des grands projets d'infrastructures que Québec compte mettre de l'avant, en lien avec le plan de relance économique post COVID-19. Une décision saluée par la Coalition 19, qui se réjouit de voir ce projet apparaître au calendrier accéléré.

Le ministère des Transports (MTQ) souhaite profiter de la diminution du trafic sur les routes cet été pour devancer certains travaux et donner un élan à l’économie. Plus de 2000 chantiers sont prévus à l’échelle du Québec. Parmi les dossiers retenus, on retrouve celui de l’autoroute 19.

«Le parachèvement de l’autoroute 19 est tout désigné comme projet d’envergure pouvant être mis en chantier rapidement grâce à des années d’études et de préparation. La population des régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière attend depuis plus de 50 ans la concrétisation de ce projet», fait valoir par communiqué la Coalition, qui regroupe plus de 8 500 membres, dont les élus et les principaux acteurs économiques de la région.

«Depuis l’arrivée du gouvernement actuel, nous sentons l’intention de lancer les travaux dans les plus brefs délais. Les élus locaux saluent l’initiative du gouvernement d’augmenter les chantiers afin de soutenir l’économie», renchérit le préfet de la MRC Thérèse-De Blainville, Richard Perreault.

Un accès au transport collectif et actif

Rappelons que le projet de parachèvement de l’autoroute 19 prévoit, entre autres, l’aménagement d’une autoroute urbaine à trois voies par direction, dont des voies réservées aux autobus, aux véhicules électriques et au covoiturage.

«Les résidents de la Ville de Bois-des-Filion et des secteurs limitrophes pourront enfin avoir accès à un service de transport collectif et de covoiturage grâce aux voies réservées. De plus, l’ajout d’une piste multifonctionnelle permettra aux utilisateurs d’avoir une infrastructure sécuritaire le long du tronçon, ce qui encouragera le transport actif», souligne M. Perreault.

Pour en savoir plus sur le projet de l’A-19, la Coalition et ses démarches: [www.coalition19.qc.ca].