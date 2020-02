Ouverture officielle du bureau du député Luc Desilets

L’ouverture officielle du bureau de circonscription du député fédéral de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, a eu lieu le 11 février dernier. Le député et son équipe ont accueilli une centaine de représentants d’organismes communautaires et culturels, ainsi que des élus, citoyens et partenaires afin d’échanger sur les enjeux sur le terrain.

«Il y avait beaucoup de monde et j’ai été très touché de voir toutes ces personnes venir nous rencontrer. Nous voulions aussi lancer un message clair, que mon équipe et moi étions très accessibles, présents sur le terrain, avec vous et pour vous!», a soutenu M. Desilets.

Il en a également profité pour présenter son équipe. La direction du bureau est assurée par Marc-Olivier Leblanc, entouré par trois adjoints de circonscription, soit Odette Lavigne, Priscillia Laplante et Daniel Lavallée. Corinne Guimont est l’adjointe aux communications et Mathieu Laroche Casavant endosse le rôle d’adjoint parlementaire du député à Ottawa.

«Merci beaucoup d’être présents, sincèrement. Le bureau est complètement fonctionnel, alors n’hésitez pas si vous avez des demandes, nous sommes là pour ça!», a souligné le député.

L’équipe est heureuse d’accueillir les citoyens et les organismes afin de les soutenir dans leurs démarches, que ce soit avec Services Canada, les Services publics, Immigration et Citoyenneté, l’Agence du revenu du Canada ou les programmes de financement fédéraux, tels qu’Emploi été Canada ou Nouveaux Horizons.

Il est possible de joindre le député, par courriel au (luc.desilets@parl.gc.ca), par téléphone au 450 623-3335 ou sur place au 45, rue Grignon à Saint-Eustache.