Ouverture d’une clinique désignée COVID-19 dans les Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a obtenu l’aval du ministère de la Santé et des Services sociaux pour ouvrir une clinique désignée COVID-19 dans la région des Laurentides.

La clinique est accessible sur rendez-vous seulement.

La clinique désignée COVID-19 se veut une mesure complémentaire pour les cas non sévères. Elle vise à soutenir les hôpitaux, les cliniques de médecine familiale et les équipes de santé publique. La clinique permettra d’éviter l’engorgement des urgences et d’empêcher les personnes malades de se présenter à une clinique médicale.

Si vous avez des inquiétudes concernant votre état de santé, le CISSS des Laurentides vous invite à communiquer avec la ligne générale 1 877 644-4545. Une infirmière évaluera votre situation et transmettra des recommandations appropriées.

Si une consultation médicale est requise, l’infirmière vous dirigera afin que vous puissiez obtenir un rendez-vous.