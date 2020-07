Ouverture de l’hôtel de ville et des bâtiments municipaux à Mirabel

La Ville de Mirabel souhaite informer la population qu’elle termine la réouverture de l’ensemble de ses bâtiments municipaux avec l’accès à l’hôtel de ville.

L’horaire d’été de la mairie est le suivant: les lundis et mardis, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h, les mercredis et jeudis, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30, ainsi que les vendredis, de 8 h 30 à midi.

Mesures préventives

Afin d’assurer la sécurité de tous, il est demandé aux visiteurs de respecter certaines consignes le temps de l’urgence sanitaire, soit se désinfecter les mains à leur arrivée au comptoir d’accueil; maintenir une distance de deux mètres avec les autres personnes; respecter les consignes qui seront données pour le dépôt de documents; et ne pas entrer dans l’édifice s’ils ont des symptômes, s’ils ont voyagé à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines ou s’ils sont en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ou en attente d’un résultat de dépistage.

Les visiteurs devront s’identifier afin de compléter un registre (nom et numéro de téléphone) afin de faciliter l’enquête de la santé publique advenant un cas de COVID-19 à l’hôtel de ville. De plus, le port du masque est recommandé lors des visites dans les bâtiments municipaux.

La Ville invite par ailleurs les citoyens à poursuivre leurs interactions par courriel à communications@mirabel.ca et par téléphone au 450 475-8653, de même que par l’utilisation des services en ligne disponibles (permis en ligne, requêtes, paiements de contravention, etc.). Rappelons également que les citoyens peuvent s’abonner aux alertes citoyennes en se rendant au [mavis.mirabel.ca].

Assemblées publiques du conseil municipal

La séance publique du conseil municipal du 13 juillet sera la dernière présentée à huis clos. Les rencontres subséquentes prévues en 2020 seront rouvertes au public, et ce, à l’hôtel de ville uniquement. Les séances se dérouleront avec un nombre limité de citoyens en fonction des règles de distanciation sociale émises par la Direction de la santé publique. De plus, un autodiagnostic au sujet de l’état de santé des visiteurs devra être effectué dès leur arrivée. À cet effet, un questionnaire sera visible dans le hall d’entrée.

Réouverture des bibliothèques

Les bibliothèques des différents secteurs de Mirabel ont ouvert leurs portes le 6 juillet dernier pour un accès libre à tous les services. Pour consulter les horaires d’été qui sont en vigueur: [mirabel.ca/biblio]. Aussi, les gens sont invités à rapporter les documents qu’ils ont empruntés avant la fermeture des bibliothèques.