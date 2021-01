Ottawa impose une quarantaine aux frais des voyageurs

Il avait laissé entrevoir la chose il y a exactement une semaine, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, aujourd’hui (vendredi 29 janvier), de nouvelles mesures concernant le retour des voyageurs canadiens au pays, afin de limiter encore davantage la propagation de la COVID-19.

Jusqu’ici, il appartenait à chacun d’obtenir un résultat de test négatif avant de reprendre l’avion pour rentrer au Canada et se voir imposer une quarantaine de 14 jours à leur domicile. La mesure annoncée ce vendredi va plus loin puisqu’il faudra aussi subir un nouveau test, à la descente de l’avion, avant de prendre le chemin d’un hôtel supervisé.

«Les voyageurs devront rester en quarantaine à leurs frais, à un coût de plus de 2 000 $, pour une durée de trois jours», a d’abord indiqué M. Trudeau. Par la suite, si le test montrait un résultat négatif, cette quarantaine pourrait se poursuivre à la maison, moyennant une surveillance accrue de la part des autorités. Si le résultat était positif, cette quarantaine se poursuivrait plutôt dans un établissement de santé publique, pour s’assurer que les principaux concernés ne soient pas d’éventuels propagateurs d’un nouveau variant du virus.

Par ailleurs, on apprenait, ce matin, qu’à compter de dimanche (31 janvier) et jusqu’au 30 avril, les transporteurs Air Canada, WestJet, Sunwing et Air Transat annuleront leurs vols en direction des Caraïbes et du Mexique.