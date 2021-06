Opération vitesse sur les autoroutes de la région lundi: 63 constants émis

Le lundi 21 juin, les policiers de la Sûreté du Québec et les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec ont effectué une opération conjointe en matière de sécurité routière dans les secteurs de Laval, des Laurentides et de Lanaudière.

Au cours de la journée, les policiers et les contrôleurs routiers ont notamment effectué de la surveillance sur les autoroutes 13, 15, 25, 40, 50, 440 et 640. La présence des policiers et des contrôleurs routiers à ces endroits a permis d’intervenir auprès des divers conducteurs pour le non-respect de la limite de vitesse, l’utilisation du cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et autres comportements imprudents. Au total, 63 constats d’infraction ont été remis.

Le bilan de l’opération est le suivant :

31 constats d’infraction pour avoir circulé à une vitesse supérieure à la limite permise

13 constats d’infraction pour l’utilisation d’un appareil électronique portatif au volant

12 constats d’infraction pour la conduite d’un véhicule sans porter la ceinture de sécurité

7 constats d’infractions pour diverses autres infractions.

Les opérations conjointes en matière de sécurité routière, conjuguées à des campagnes de sensibilisation incitant les usagers du réseau routier à adopter une conduite plus responsable, permettent de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès sur les routes du Québec.