Opération Nez rouge: La 38e campagne de raccompagnement est en marche!

Après une année d’absence sur les routes, c’est hier soir (le vendredi 26 novembre)) que les bénévoles de l’Opération Nez rouge ont repris du service dans plus d’une vingtaine de régions au Québec, dont Laval-Basses-Laurentides et Saint-Jérôme, pour plusieurs soirées jusqu’au 31 décembre prochain. Pour des milliers de personnes, le moment est donc venu de revêtir le fameux dossard rouge et de vivre une expérience de bénévolat sans pareille!

Accompagnée de ses deux partenaires provinciaux, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, l’Opération Nez rouge invite les Québécois et les Québécoises à être bénévoles ou encore à composer le 1 866 DESJARDINS pour obtenir un raccompagnement.

L’Opération Nez rouge vous facilite la vie

En cette année particulière, l’Opération Nez rouge vous invite plus que jamais à prévoir vos déplacements pendant la période des Fêtes. En vous rendant sur le site web de l’organisation – au [operationnezrouge.com] – il vous sera possible de consulter la liste des régions en opération cette année, de même que les dates et heures d’ouverture de chacune d’entre elles.

Que ce soit en utilisant l’application mobile de l’Opération Nez rouge ou en composant le 514 666-4011 (Laval-Basses-Laurentides) ou le 450 432-6811 (Saint-Jérôme), demander un raccompagnement pourra se faire facilement et rapidement.

Dans le contexte sanitaire actuel, l’organisation a mis en place toutes les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des bénévoles ainsi que celle des personnes raccompagnées, dont le port du masque de procédure et la présentation d’une preuve vaccinale pour les bénévoles. L’Opération Nez rouge souhaite ainsi offrir une expérience sécuritaire à tous les bénévoles et aux personnes utilisatrices du service.

Plus qu’une campagne de raccompagnement

Utiliser le service de raccompagnement de l’Opération Nez rouge pour rentrer à la maison en toute sécurité aide non seulement à garder les routes sécuritaires pendant la période des Fêtes, mais permet aussi d’amasser des fonds pour la jeunesse et le sport amateur.

En effet, toutes les sommes récoltées pendant la campagne de raccompagnement sont remises aux organisations locales qui coordonnent les opérations sur le terrain, par exemple à la Maison des jeunes de Sainte-Adèle ou au Club de natation de Jonquière. La générosité des clients, clientes et partenaires, conjuguée à l’implication des bénévoles contribuent au succès de l’Opération Nez rouge depuis maintenant 38 ans au Québec.

À propos de l’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies.

En plus d’offrir un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, l’organisme coordonne différentes activités de sensibilisation tout au long de l’année, entre autres avec la Tournée Party sans déraper et la conférence.

Pour d’autres renseignements: 1 866 DESJARDINS (337 527-3467), [operationnezrouge.com] ou [www.facebook.com/OperationNezrouge/].