Opération haute vitesse: 53,4 M$ pour les Laurentides

Un investissement de 53,4 millions de dollars a été annoncé afin de favoriser l'accès à Internet haute vitesse dans les Laurentides. Cela devrait permettre le branchement de 16 593 foyers d'ici septembre 2022.

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député fédéral d’Argenteuil–La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, ainsi que la ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand au provincial, Nadine Girault, ont confirmé le tout le mardi 23 mars.

Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre d’une initiative conjointe des gouvernements du Canada et du Québec, l’Opération haute vitesse, visant à assurer le branchement de 150 000 foyers sur le territoire québécois. Une somme de 826,3 millions de dollars est dédiée à ce chantier.

«C’est une excellente nouvelle pour la région des Laurentides, mais également pour l’ensemble de la ruralité au Québec. Trop souvent au cours de la dernière année les travailleurs et les familles ont été confrontés à la réalité du télétravail ou de l’enseignement virtuel alors qu’ils ne pouvaient avoir de connexion Internet dans leur communauté. Le gouvernement du Canada comprend que c’est un service essentiel et qu’il est urgent de brancher l’ensemble des communautés du Québec», a souligné M. Lauzon.

«En 2021, l’accès à Internet haute vitesse est essentiel, et ce peu importe l’endroit où nous habitons. À l’ère du télétravail et des nouvelles technologiques, et surtout en contexte de pandémie, les Québécois ont besoin d’un service rapide, efficace et fiable. Avec cette annonce, nous réitérons que notre gouvernement garde le cap sur sa volonté de brancher tous les foyers de la région des Laurentides et du Québec dans son ensemble au cours de son premier mandat. C’est une excellente nouvelle pour notre région», a ajouté Mme Girault.

Pour mener à terme ce projet, des ententes ont été convenues avec six des plus grandes compagnies de télécommunications, soit Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS.