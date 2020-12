Onde de bien-être au Centre Rayons de femmes

Les 16 et 17 décembre, il régnait un air festif au Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville alors que l'on procédait à la distribution de 100 repas du temps des fêtes, fruit de la générosité des Résidences du Marché. Un geste qui s'est révélé salutaire à bien des égards, comme l'explique la nouvelle coordonnatrice de l'organisme, Diane Beaudoin.

«Cet événement a créé une onde de bien-être et une pause détresse pour les femmes qui ont été privées de l’accès au Centre Rayons de femmes à cause de la pandémie de la mi-mars jusqu’au 7 décembre dernier», dit-elle.

Au cours des derniers mois, les intervenantes ont multiplié les appels téléphoniques afin de maintenir le lien avec les femmes et de leur offrir l’écoute et le soutien dont elles avaient besoin dans le contexte particulier que l’on vit. Mais la reprise des activités en présentiel était fort attendue.

«La détresse est aiguë», constate Mme Beaudoin, tout en ajoutant que nombreuses sont celles qui souffrent d’isolement et de solitude.

La distribution des repas du temps des fêtes a donc été, pour l’équipe, l’occasion de reprendre contact avec chacune des femmes fréquentant le centre et de leur annoncer la reprise des activités.

Soulignons la contribution des Résidences du Marché et du Groupe Maurice, grâce à qui cet élan de générosité a été possible. En effet, cuisiniers et bénévoles ont mis la main à la pâte afin d’offrir à toutes ces femmes un doux moment de réconfort dans le temps des fêtes.

«L’événement a été un succès», se réjouit Diane Beaudoin.

Reprise des ateliers et rencontres

D’importants travaux ont été effectués au cours des derniers mois au Centre Rayons de femmes afin de permettre la tenue d’ateliers, en respect des recommandations de la santé publique. Des rencontres individuelles peuvent aussi être organisées, sur rendez-vous. Pour avoir davantage de renseignements: 450 437-0890.