Odyscène : suspension des spectacles jusqu’au 12 avril

Afin de respecter la consigne officielle du gouvernement du Québec, Odyscène se voit dans l’obligation de suspendre les représentations prévues au calendrier des 30 prochains jours, soit jusqu’au 12 avril 2020.

En raison des risques de propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec interdit le rassemblement, à l’intérieur, de plus de 250 personnes pour une période de 30 jours.

Voici la liste des spectacles visés par cette mesure :

Phil Roy en rodage, 13 mars au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; François Bellefeuille, 13 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Martin Petit, 14 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; À travers mes yeux, 15 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Parasite, 18 mars au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; Pierre Hébert, 18 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Katherine Levac, 19 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Bernard Adamus, 20 mars au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; Grands Explorateurs, Colombie, 20 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Pour une histoire d’un soir, 21 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Marie-Mai, 22 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Sam Breton, 25 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Simon Leblanc, 26 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Coeur de pirate, 27 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Guillaume Wagner, 27 mars au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; Sorry we missed you, 1er avril au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; LEO, 28 mars au Théâtre Lionel-Groulx ; Pierre-Yves Roy-Desmarais, 2 avril au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; Plume Latraverse, 2 avril à la Salle Pierre Legault ; Kevin Parent, 3 avril au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; Spectacle mystère, 4 avril au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; Réal Béland, 4 avril à la Salle Pierre Legault ; Salebarbes, 7 et 8 avril au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; Les Ringos, 9 avril au Cabaret BMO Sainte-Thérèse ; Rachid Badouri, 10 et 11 avril au Théâtre Lionel-Groulx.

Quoi faire ?

Les détenteurs de billets de tous ces spectacles, sont priés pour le moment de conserver leurs billets car ceux-ci seront reportés ou remboursés en totalité. Odyscène reporter une majorité d’activités et son équipe s’emploie à trouver des solutions de reports avec les agences et les producteurs de spectacles.

Le diffuseur communiquera avec les détenteurs de billets de chacun des spectacles affectés par des changements dans la semaine du 15 mars afin de coordonner le processus de report et vous présenter les options qui s’offrent à vous. Pour le moment, Odyscène vous propose d’attendre la communication par infolettre spécifique à chaque spectacle afin d’en savoir davantage.

Les employés demeurent disponibles de 12 h à 18 h, du lundi au samedi, au guichet et au téléphone (450 434-4006), pour vos commentaires et/ou questionnements.

Le site Web et les réseaux sociaux seront mis à jour quotidiennement afin de vous tenir au courant de la situation.

Odyscène vous remercie de votre compréhension et dit omprendre les inconvénients subis. Billetterie: 57, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, 450 434-4006 ; [www.odyscene.com]