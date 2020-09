Octave, le 3000e bébé de la Maison de naissance du Boisé

Une naissance est toujours un événement heureux, mais celle du petit Octave, qui a vu le jour le 5 août dernier, est bien particulière, puisqu'il s'agit de la 3000e réalisée par les sages-femmes de la Maison de naissance du Boisé de Blainville.

La maman, Amélie Labelle Gauthier, n’a que de bons mots pour souligner l’arrivée de ce petit miracle et qualifier le suivi de l’équipe de la Maison de naissance.

«Mon petit Octave, la troisième symphonie de notre famille, né dans l’eau telle une vague foudroyante… Quand je repense à ce jour, les souvenirs sont dispersés dans un nuage de brume. Mon corps et mon esprit furent aspirés dans le vortex de la naissance. Par contre, la douceur, l’écoute et le soutien de mes sages-femmes sont des vestiges qui resteront ancrés dans ma mémoire à jamais. Merci à ces femmes extraordinaires de nous permettre d’enfanter librement», témoigne-t-elle.

Octave, qui pesait 3 610 g à la naissance (tout près de 8 livres), est le troisième enfant de sa famille et le 3000e bébé accueilli par les sages-femmes.

Réjouie par la nouvelle, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Rosemonde Landry tient à féliciter les parents, à partager tous ses voeux de bonheur et de santé à la famille et à remercier l’ensemble de l’équipe de la Maison de naissance pour le travail réalisé depuis 2007.

Des alternatives pour les femmes

Mme Landry souligne également la fierté du CISSS des Laurentides de pouvoir offrir, depuis 13 ans maintenant, des alternatives aux femmes de la région des Laurentides pour le suivi de leur grossesse et pour leur accouchement.

En effet, grâce à l’expertise des sages-femmes, les mères des Laurentides peuvent vivre leur accouchement en toute quiétude, dans l’intimité du lieu de leur choix (leur domicile, la Maison de naissance ou l’Hôpital régional de Saint-Jérôme).

Augmentation des naissances

En 2019-2020, plus de 300 naissances ont eu lieu grâce au travail des sages-femmes, ce qui représente une augmentation par rapport aux années précédentes qui avaient permis, en moyenne, 230 naissances par année. L’embauche de nouvelles sages-femmes cette année a permis de répondre à la demande et de minimiser l’inscription à la liste d’attente.

L’équipe de la Maison de naissance du Boisé est composée de neuf sages-femmes actives, en plus de la responsable des services sages-femmes, qui offrent toutes des suivis de grossesse complets, incluant l’accouchement et les visites postnatales. Six aides natales et deux agentes administratives complètent l’équipe.

Pour communiquer avec la Maison de naissance du Boisé pour une demande de suivi de grossesse, il faut composer le 450 431-8623.