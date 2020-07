Objectif: rehausser les compétences des étudiants au collégial

Le Collège Lionel-Groulx et son Centre de recherche et d’expertise en multilittératie des adultes (CREMA) ont développé des recueils de stratégies d’apprentissages fort utiles en ces temps de pandémie où la déperdition des compétences des étudiants adultes s’accélère.

Rédigés en collaboration avec Nancy Granger, professeure à la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke et responsable de l’Équipe de recherche en littératie et inclusion (ÉRLI) de l’Université du Québec en Outaouais, ces recueils ont pour objectif de faciliter l’utilisation d’une série de capsules vidéo en littératie.

Ces capsules pédagogiques ont été mises en ligne il y a un an avec la réalisation du projet «Les multiples facettes de la littératie comme facteur de réussite des étudiants», inscrit dans le Programme de soutien aux pratiques innovantes du ministère de l’Enseignement supérieur. Elles traitent de la lecture et la compréhension de textes, l’utilisation de documents, la rédaction, la communication orale, la capacité de raisonnement, le numérique et le calcul. S’adressant aux étudiants ayant des déficits de compétences en littératie, elles expliquent comment procéder lorsqu’on souhaite les mettre en pratique de manière adéquate lors d’activités favorisant la réussite ou d’un cours crédité hors programme de mise à niveau.

Deux recueils ont été mis en ligne, soit Stratégies de rehaussement des compétences en littératie pour le programme de Techniques d’éducation à l’enfance et Stratégies de rehaussement des compétences en littératie pour les programmes de métiers techniques au collégial. Le premier recueil de stratégies d’enseignement-apprentissage s’adresse plus spécifiquement aux programmes qui gravitent autour des sciences humaines et sociales avec un modèle traitant en particulier de l’éducation à l’enfance. Le deuxième s’adresse aux métiers techniques et la technique de génie industriel sert d’exemple pour les stratégies proposées.

«En assurant le rehaussement des compétences en littératie, il est possible d’élever le taux de diplomation, ce qui a pour effet d’augmenter la maîtrise des compétences du programme de formation et le sentiment d’efficacité personnelle de nos étudiantes et étudiants en apprentissage. L’objectif des cégeps est de les mener vers la réussite, c’est-à-dire au diplôme indispensable à la poursuite des études supérieures ou à une insertion professionnelle prometteuse. Ces outils peuvent y jouer un rôle majeur», affirme Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx.

Utiles pour les semaines de mise à niveau de la rentrée

Les finissants du secondaire ont vu leurs études mises sur pause un certain temps et être poursuivies à distance dans des conditions pas toujours faciles. Plusieurs cégeps et collèges leur proposeront donc des semaines de mise à niveau en août avant leur première journée de classe. Ces recueils s’inscrivent parfaitement dans cette démarche puisqu’ils proposent d’abord aux enseignants, puis aux étudiants, des façons de faire qui permettent de mieux assimiler les contenus proposés dans les cours et de donner du sens aux apprentissages.

«La déperdition des compétences est tellement importante à cause de la COVID-19 que les collèges et cégeps doivent offrir une période de mise à niveau à leurs étudiants. Déjà, des collèges communautaires du Canada ont prévu utiliser ces recueils tout comme certains cégeps», fait savoir Michel Simard, directeur du CREMA.

Ces stratégies pourraient servir dans le cheminement Tremplin DEC, dans des cours hors programme de la formation continue notamment. Pour soutenir les institutions d’enseignement supérieur, le CREMA propose une formation avec l’auteure des ouvrages en question, Nancy Granger, qui pourra expliquer la façon d’utiliser ce matériel pédagogique.