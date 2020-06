Nouvelle réglementation pour les propriétaires de chiens à Sainte-Thérèse

Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur au Québec concernant l’encadrement et la possession des chiens. À Sainte-Thérèse, le propriétaire d’un chien doit obligatoirement l’enregistrer et se procurer la médaille réglementaire auprès de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides.

L’achat de cette médaille se fait en ligne sur le site Web de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, sous la section License au coût de 25 $/année.

Pour les villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) est responsable du respect de cette nouvelle réglementation. Cette dernière invite les citoyens à enregistrer leur chien et à se procurer la médaille réglementaire dès que possible. Pour toute question, les citoyens peuvent téléphoner au 450 435-2421, poste 3500.

Autres consignes en vigueur à Sainte-Thérèse

Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maitriser.

Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de plus de 20 kg (45 livres) doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.

Il est interdit de posséder plus de deux chiens et deux chats.

Tout propriétaire ou gardien de chien doit enlever ou nettoyer les matières fécales de son chien sur les places publiques ou sur une propriété privée.

Plusieurs parcs de la ville permettent d’y promener un chien en laisse. Une signalisation à cet effet est disposée à l’entrée des parcs le permettant.