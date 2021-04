Nouvelle convention collective pour le personnel civil à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville

La cinquantaine d’employés civils de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) ont signé, le jeudi 15 avril, une toute nouvelle convention collective avec leur employeur. L’entente de cinq ans couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

Les deux parties se disent fières que les efforts déployés tout au long des pourparlers aient mené à une entente négociée.

«Nous avons réussi à améliorer les conditions de travail de nos membres sans aucun moyen de pression tout en prenant en compte les changements organisationnels désirés par l’employeur», a expliqué le conseiller syndical pour la section locale 4708 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Maxime Valade.

Le syndicat précise que les augmentations salariales négociées totalisent 11,25 % en moyenne sur cinq ans, que le plancher d’emploi et la sécurité d’emploi ont été maintenus, que les primes de soir et de nuit ont été majorées, et qu’un boni d’ancienneté a été introduit.

Au cœur de cette négociation se retrouvait la restructuration complète du centre des communications d’urgence et, ainsi, l’implantation d’un nouvel horaire 12 heures, la création d’un nouveau statut d’auxiliaire et la récupération de certaines ressources à d’autres fonctions. L’entente prévoit donc l’introduction d’un horaire de quarts de 12 heures ainsi que la création de quatre postes d’auxiliaires au centre d’appels d’urgence 911. De plus, elle bonifie les vacances, améliore la liste de vêtements fournis par l’employeur et augmente le nombre d’heures de libération syndicale.

Dans un souci d’efficience, des fonctions existantes ont été abolies et de nouvelles ont été créées, comme les postes d’analyste – stratégie proactive, de technicien en informatique et à la gestion de la preuve numérique, et de technicien en ressources humaines et paie.

La signature de ce contrat de travail à long terme assurera une stabilité dans les relations de travail et permettra de maintenir un service de police de proximité de qualité et un haut niveau d’efficience organisationnelle, indique-t-on par voie de communiqué.