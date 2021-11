Nouveau lieu pour le Salon des métiers d’art de Blainville

Les artisans du Salon des métiers d’art accueilleront cette année le public les 26, 27 et 28 novembre, au nouveau centre Guy-Frigon (1025, chemin du Plan-Bouchard). Anciennement nommé le manège du Parc équestre, ce grand espace permet de recevoir une quarantaine d’exposants dans une salle commune.

Depuis déjà 15 ans, la mission du Salon des métiers d’art est d’offrir des produits, des créations et des objets originaux, de provenance locale. À l’approche du temps des Fêtes, il s’agit d’une occasion idéale de dénicher des cadeaux uniques!

Les citoyens sont invités à participer à des activités spéciales telles que la confection d’un toutou et la création d’une boule de neige ou d’un bonhomme de pain d’épices en feutrage. Tous les détails sur les activités et les inscriptions se trouvent à blainville.ca.

Le Salon des métiers d’art est ouvert de 15h à 21h vendredi le 26 novembre et de 10h à 16h les 27 et 28 novembre. L’entrée est libre pour tous les visiteurs et en raison du défilé du père Noël, qui se tiendra le 28 novembre dès 9 h 45, il est recommandé d’emprunter le boulevard de la Seigneurie, puis le boulevard Céloron, pour se rendre au centre Guy-Frigon.