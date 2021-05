Nouveau jardinet pour les personnes à mobilité réduite au jardin Le Boisé

La Ville de Sainte-Thérèse annonce l’aménagement d’un nouveau jardinet accessible aux personnes à mobilité réduite dans l’enceinte du jardin communautaire Le Boisé. Construit par un bénévole, ce jardinet a une hauteur plus élevée pour faciliter les activités de jardinage et l’allée pour s’y rendre (par la porte latérale) est plus large pour permettre le passage d’un fauteuil roulant.

Le jardin communautaire Le Boisé, situé à l’angle des rues Saint-Pierre et Éloi-Filion, est composé de 68 jardinets, dont deux sont dédiés aux fines herbes et aux tisanes. Ce dernier existe depuis plus de 20 ans et son succès ne se dément pas.

«La popularité de nos jardins communautaires croît sans cesse, nous recevons un grand nombre de demandes chaque année. Dans le but d’offrir l’accès à nos installations aux Thérésiens de tout âge et de toute forme physique, nous avons décidé d’aller de l’avant avec ce nouvel aménagement. J’en profite pour mentionner que notre autre jardin, le Jardin Urbain, comprend quant à lui cinq jardinets accessibles aux personnes à mobilité réduite», explique la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Rappelons que les jardins communautaires résultent de la collaboration des citoyens et de la Ville. Ils sont gérés par des citoyens, pour des citoyens, et menés dans une optique de développement durable.

Pour plus d’information, visitez le [www.sainte-therese.ca] > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Jardins communautaires.