Les organismes en aide alimentaire sont en demande partout au Québec. À Sainte-Thérèse, le Centre d’entraide Thérèse-De Blainville, où l’on estime devoir aider 20 familles de plus depuis le début de la crise, ne fait pas exception.

«Nous souhaitons que les denrées seront suffisantes pour répondre à la demande. Jusqu’à présent, nous avons réussi et on espère de tout cœur pouvoir continuer à offrir l’essentiel. Nous avons adapté notre façon d’offrir l’aide alimentaire», soutient la directrice du Centre d’entraide, Danielle Bilodeau qui, entourée d’une équipe de bénévoles, fait des pieds et des mains, depuis le 16 mars, pour nourrir les nombreuses familles dans le besoin du territoire desservi.

«La première semaine, celle du 16 mars, nous avons remis les denrées alimentaires à chaque personne à l’extérieur du Centre. Chacun recevait 2 bacs à lait remplis de denrées alimentaires. La personne devait mettre ses denrées elle-même dans ses sacs réutilisables», raconte Mme Bilodeau qui s’assurait en outre qu’un bénévole nettoyait les bacs qui étaient ensuite retournés au sous-sol pour être désinfectés.

«Nous avions des bénévoles pour remplir les bacs, monter les bacs, nettoyer les bacs et redescendre les bacs».

Les semaines suivantes, et encore cette semaine, la livraison à domicile est devenue la norme, malgré que quelques personnes continuent de se présenter au Centre d’entraide.

«La semaine dernière, indique Danielle Bilodeau, nous avions préparé des sacs à l’avance et avons fait la livraison à domicile sans contact pour 90 personnes. Une vingtaine se sont quand même présentées au Centre pour recevoir des denrées. Nous avions une équipe de 7 livreurs bénévoles.»

Un travail d’équipe

Lorsque l’on répète que c’est ensemble que nous allons arriver à sortir de cette crise, le Centre d’entraide Thérèse-De Blainville en est bien la preuve, l’organisme ayant reçu de nombreux appuis au cours des dernières semaines.

La Ville de Sainte-Thérèse, Moisson Laurentides, IGA Daigle et La Boîte à sourires sont au nombre de ces partenaires leur ayant tendu la main.

«Nous voulons aussi remercier notre équipe restreinte de bénévoles (10) qui sont avec nous au front! Nous remercions également les livreurs/livreuses qui nous aident les mercredis en allant porter les denrées chez les gens qui en ont besoin», de conclure Danielle Bilodeau.

Pour en apprendre davantage sur le Centre d’entraide Thérèse-De Blainville, faire un don ou devenir bénévole, il suffit de visiter la page Facebook de l’organisme.