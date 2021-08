« Nos batteries sont chargées à Bloc! »

Le 6 août dernier, accompagné d’Alain Therrien, député de La Prairie et leader parlementaire du Bloc Québécois, Christine Normandin, députée de Saint-Jean, Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles, Patrick O’Hara, candidat du Bloc Québécois dans Châteauguay-Lacolle, Marie Ève Lyne Michel, candidate du Bloc Québécois dans Laurier-Sainte-Marie, ainsi que de plusieurs élus et candidats municipaux de la circonscription, Jean-Denis Garon, candidat du Bloc Québécois dans Mirabel, a accueilli une cinquantaine de militants enthousiastes à la Marmite du Terroir, à Oka, pour sa première activité publique de financement.

« Ça fait un bien fou de se retrouver en famille, d’échanger ensemble sur notre vision pour Mirabel! Vous, les militants, êtes la colonne vertébrale de notre engagement. Sans votre travail acharné, rien de tout ça ne serait possible. Du fond du cœur, merci d’avoir fait de cette soirée un moment inoubliable, ainsi qu’un moment-clef de mon parcours de candidat. Vous savez, l’argent, c’est le nerf de la guerre et ça tombe bien : grâce à vous, je vais mener toute une bataille électorale dans Mirabel! », a déclaré Jean-Denis Garon.

Avec l’apparente volonté des libéraux de plonger rapidement le Québec dans des élections, Jean-Denis Garon se dit prêt à toute éventualité : « Mon équipe et moi-même travaillons fort depuis des mois. Nous sommes prêts. Si, par ambition personnelle et au détriment de la volonté des Québécois, Justin Trudeau souhaitait déclencher des élections prochainement, nous avons une organisation forte et un bilan solide à défendre. De mon côté, vous me verrez aux quatre coins de notre belle circonscription, à l’écoute des gens! »

« Avec Jean-Denis dans Mirabel, je suis confiant pour l’avenir de ce magnifique coin des Basses-Laurentides. Économiste de grand talent, fin connaisseur des enjeux touchant au fédéralisme, fidèle ami depuis longtemps, je vous garantis qu’il saura faire des gains pour le monde d’ici », a ajouté Alain Therrien.

« Si j’ai fait la connaissance de Jean-Denis seulement aujourd’hui, je peux déjà vous affirmer une chose : j’ai très hâte de travailler à ses côtés pour défendre le Québec et travailler à notre pays à venir. L’équipe parlementaire du Bloc Québécois bénéficiera énormément de sa présence à Ottawa, ça ne fait aucun doute! », a fait valoir Christine Normandin.

« Quand il sera question de défendre notre langue, protéger notre environnement, accroître notre sécurité alimentaire et promouvoir notre bijou de secteur aérospatial à Mirabel, je répondrai présent à 200 pour cent. Mes amis, militants et collègues, maintenant que nos batteries sont chargées à Bloc, je vous donne rendez-vous sur le terrain! Ça ne fait que commencer! », a conclu le candidat bloquiste dans Mirabel.