Nominations au sein du CA de l’ARQ

L’Association Restauration Québec (ARQ) est fière d’annoncer que M. Éric Marin, du restaurant Chez Milot (Sainte-Adèle), siégera à titre de secrétaire-trésorier et que Mme Valérie Kennedy, du Steakhouse St-Charles (Sainte-Thérèse), fait son entrée en tant qu’administratrice au sein du son conseil d’administration pour l’année financière 2021-2022. Ils assisteront M. Hugues Philippin, du restaurant Chic Alors! (Québec), qui amorce son premier mandat à titre de président, dans l’accomplissement de ses fonctions.

En collaboration avec M. Philippin et les autres membres du conseil d’administration de l’Association, M. Marin et Mme Kennedy aideront à la concrétisation des dossiers prioritaires pour l’ARQ, notamment la pénurie de main-d’œuvre, le partage des pourboires et les enjeux en matière d’environnement, dont l’élargissement de la consigne sur tous les contenants de boissons. La fin des mesures sanitaires dans l’industrie et la relance de celle-ci gravement affectée par la pandémie sont également au menu.

Le conseil d’administration 2021-2022 est aussi constitué de : Mme Claudine Roy, de l’Auberge sous les arbres (Gaspé), qui a terminé son mandat de présidente et qui siégera dorénavant au conseil à titre de présidente ex officio, Mme Danielle Beaulieu, de l’Hôtel Mortagne (Boucherville), nommée vice-présidente et, à titre d’administratrice et d’administrateurs, Mme Sophie Bisson-Dambremont, du Bistro Montebello (Montebello), qui fait son entrée au sein du CA, M. Hugo Hamelin, du restaurant Le Rouge Vin (Trois-Rivières), M. Martin Lévesque, du Traiteur Esprit Faim (La Prairie), M. Rémi Pelletier, du Château Bromont (Bromont) et M. Tony Priftakis, des restaurants Saveurs des Continents (Gatineau). M. Alain Mailhot, président-directeur général de l’ARQ, siège également au conseil d’administration.