Nomination d’un maire suppléant à Mirabel

La Ville de Mirabel désire annoncer la nomination de Patrick Charbonneau à titre de maire suppléant pour la durée de la convalescence du maire, Jean Bouchard. Lors d’une assemblée publique tenue le lundi 20 janvier dernier, les conseillers municipaux ont voté à l’unanimité cette nomination par voie de résolution.

Les membres du conseil municipal tiennent à rappeler qu’ils demeureront unis plus que jamais durant cette période qu’ils traversent et sont déterminés à poursuivre le bon travail qu’ils effectuent aux côtés du maire Bouchard depuis plusieurs années.

Les conseillers ainsi que les employés municipaux sont de tout cœur avec M. Bouchard et sa famille et lui souhaite un prompt rétablissement de même qu’un retour à la santé le plus rapidement possible.