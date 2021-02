Nichoirs installés à Mirabel: De nouveaux habitats pour les oiseaux

(N. T-P.) – La Ville de Mirabel annonce que 35 nichoirs ont été installés sur l’ensemble de son territoire, alors que l’on prévoit en installer 36 autres, dès cette année. Le tout est réalisé grâce à l’organisme Développement ornithologie Argenteuil (DOA), qui a pour mission la mise en valeur et la protection des oiseaux et de leurs habitants sur le territoire de la MRC d’Argenteuil et de ses voisines. Ces habitats font partie du Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA), qui est le plus grand de son genre au Québec. Le Service de l’environnement de la Ville de Mirabel demande aux citoyens de ne pas déranger ni enlever les nichoirs, pour le bien des animaux qui doivent s’acclimater à un nouvel environnement. Différentes espèces pourraient y trouver domicile, dont l’Hirondelle bicolore, le Merlebleu de l’Est ou le Canard branchu.