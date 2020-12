Municipalité amie des aînés: Bois-des-Filion emboîte le pas

La Ville de Bois-des-Filion entreprend la démarche pour devenir Municipalité amie des aînés (MADA). MADA

«Assurer un milieu de vie de qualité aux aînés de Bois-des-Filion constitue une priorité pour la Ville, et ce, dans tous les aspects de la vie citoyenne», souligne le maire, Gilles Blanchette.

Création d’un comité de pilotage

«Le conseil municipal a créé un comité de pilotage pour mener à bien cette importante démarche, laquelle comprendra notamment l’établissement d’un diagnostic de la situation des aînés de Bois-des-Filion afin d’identifier les actions les plus appropriées pour répondre à leurs besoins et favoriser un vieillissement actif et en santé», explique la conseillère municipale responsable des questions familles et aînés et présidente du comité de pilotage, Odette Filion.

À ses côtés, on retrouve Marie-Michelle Moffatt, coordonnatrice des activités et événements au Service des loisirs, culture et vie communautaire de Bois-des-Filion et responsable administrative de la démarche MADA, Dianne Gervais, présidente du Cercle des fermières Bois-des-Filion et représentante des aînés, Normand Prévost, vice-président de l’Association de l’Âge d’or de Bois-des-Filion et représentant des aînés, Roger Barrette, travailleur communautaire au CISSS des Laurentides, CLSC de Thérèse-De Blainville.

Le comité s’est réuni les 25 septembre, 23 octobre et 20 novembre. Il est appuyé, dans ses travaux, par Luc Leblanc, formateur d’Espace MUNI, anciennement connu sous le nom de Carrefour action municipale et famille (CAMF), et par Marie-Josée Dubé, chargée de projet (Dubé Barsalou communications).

Après avoir pris connaissance du portrait statistique du milieu, le comité s’est penché sur la recension des services et des ressources déjà accessibles. Par la suite, il consultera les aînés de Bois-des-Filion ainsi que les intervenants d’organismes du milieu oeuvrant auprès de ces derniers. L’ensemble de ces travaux guidera les membres du comité dans l’élaboration d’une politique municipale des aînés et d’un plan d’action en ce sens.

Sondage auprès des citoyens de 60 ans et plus

Le premier volet des consultations prend la forme d’un sondage auprès des citoyens de 60 ans et plus. Ce sondage est disponible sur le site Internet de la Ville de Bois-des-Filion à [ville.bois-des-filion.qc.ca/mada] ou encore sur support papier à la bibliothèque municipale, au centre des loisirs, à l’hôtel de ville et au service des loisirs.

Une fois complété, il pourra être déposé au Service des loisirs (à déposer dans la boîte aux lettres mise à la disposition, si les bureaux sont fermés). La date limite pour le dépôt du sondage ou pour le compléter en ligne est le 6 janvier 2021.