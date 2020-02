Motion du Bloc québécois adoptée: Bonification des prestations spéciales de maladie de l’assurance-emploi

Une motion déposée par le Bloc québécois visant à modifier les prestations spéciales de maladie de l’assurance-emploi comme celles portant sur les cas de pertes d’emplois a été adoptée par la Chambre des communes le 18 février dernier.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois et Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville et porte-parole en matière d’emploi, de développement de la main-d’oeuvre et du travail, saluent la décision de la Chambre et précisent qu’il faut maintenant que le gouvernement s’en montre à la hauteur.

«La Chambre a exprimé sa volonté. Dorénavant, le gouvernement Trudeau est minoritaire et doit respecter la volonté de la majorité des députés. Il est inacceptable que les malades doivent d’abord penser à leur argent, plutôt que de concentrer leurs efforts à combattre la maladie», a lancé M. Blanchet.

Voici la motion présentée par le Bloc québécois: Que la Chambre demande au gouvernement de faire passer les prestations spéciales de maladie de l’assurance-emploi de 15 à 50 semaines dans le prochain budget, afin de soutenir les personnes atteintes de maladies graves, notamment le cancer.

«Nous voulons que Justin Trudeau fasse preuve d’un peu de compassion envers tous ces gens qui, combattant la maladie, doivent en plus faire face à la pauvreté à cause d’un programme inadapté. Modifier l’assurance-emploi éliminera cette discrimination qui affecte les gens étant touchés par de graves problèmes de santé. Nous verrons maintenant si ce gouvernement agira», a conclu Louise Chabot.