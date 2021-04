Mondou Mondon au profit des refuges: l’édition 2021 est lancée

La campagne de financement annuelle Mondou Mondon au profit des refuges bat son plein. Les dons sont acceptés jusqu’au 16 mai. À ce jour, cette initiative a permis de verser plus de 406 000 $ à une trentaine de refuges animaliers situés partout au Québec.

«Depuis le début de la pandémie, le Québec a enregistré un nombre record d’adoptions de chats et de chiens. Cette excellente nouvelle est toutefois assombrie par les prévisions de plusieurs intervenants qui appréhendent que certaines personnes soient contraintes de se départir de leurs nouveaux compagnons pour différentes raisons, au cours des prochains mois. Conjuguée à la saison des déménagements qui engendre chaque année son lot d’abandons, cette nouvelle réalité risque de monopoliser les ressources limitées des refuges qui auront plus que jamais besoin de notre soutien», a déclaré le chef de la direction de Mondou, Martin Deschênes.

Chaque année, Mondou remet plus d’un million de dollars de nourriture à plusieurs refuges de la province, soit 12 000 kg par mois. Rappelons que, malgré des besoins sans cesse croissants, les refuges pour animaux du Québec ne reçoivent aucun financement public et dépendent donc entièrement des dons de la population.

Comment participer?

Il est possible de contribuer à la campagne Mondou Mondon au profit des refuges en magasin ou en ligne au [mondou.com], en se procurant un bracelet, au coût de 5 $, ou en faisant un don. Le bracelet est remis à toute personne faisant un don de 5 $ ou plus.

La totalité des profits et des dons recueillis lors de cette campagne de financement serviront à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux pour les gens à faible revenu, à l’achat d’équipements et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu’à l’organisation d’événements de micropuçage et d’adoption.

Zones adoption pour chats

Par ailleurs, croyant à l’adoption responsable et refusant de vendre des animaux dans ses magasins, Mondou a inauguré, depuis 2019, quatre zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. Cette initiative vise à donner une seconde chance aux animaux voués à l’euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. À ce jour, plus de 500 chats ont été jumelés et ont ainsi pu trouver une nouvelle famille remplie d’amour.