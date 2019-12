«Mon été ma région» présenté à Terrebonne

Le 20 novembre, au Centre Expo Terrebonne, avait lieu le lancement officiel de l’événement «Mon été ma région» qui aura lieu les 25 et 26 avril. À cette occasion, les quelque 80 000 pieds carrés du Centre seront divisés en quatre secteurs d’activité, soit la famille, les activités et loisirs, l’aménagement paysager, ainsi que bouffe et dégustation. L’objectif visé est de permettre aux visiteurs de planifier leur été.

Un spectacle sera également présenté en soirée, samedi. Tout est gratuit. Sur cette photo prise lors du lancement, on reconnaît Manon Blais et Julie Malo, membre du comité organisateur de l’événement.