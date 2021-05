Moisson Laurentides lance la 2e édition de son encan virtuel

À la suite du grand succès de la première édition, l’équipe de Moisson Laurentides invite la communauté à participer une fois de plus à son encan virtuel. Cette campagne de financement virtuelle, qui se tient du 17 au 26 mai, est accessible à partir d’une plateforme Web spécialisée.

«L’encan virtuel sera dorénavant un événement de levée de fond récurrent. Il s’inscrit en parallèle à notre classique de golf afin d’offrir à toute la population (et non seulement aux golfeurs) l’occasion de miser sur des prix avantageux en plus de contribuer à la cause de Moisson Laurentides», souligne la directrice générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger.

De nombreux cadeaux sont offerts par les entreprises de la région, dont des lots de grande valeur, tels que des forfaits, des chèques-cadeaux, des laissez-passer et plus encore. Pour participer, visitez le [www.moissonlaurentides.org/encanvirtuel].

À titre de banque alimentaire de la région, Moisson Laurentides dessert 106 organismes qui nourrissent 20 763 personnes, dont 37 % sont des enfants, qui vivent dans des conditions socioéconomiques difficiles.