Moisson Laurentides dévoile son rapport d’activités

Moisson Laurentides présente son Rapport d’activités 2020-2021. Le rapport décrit les principales activités et les opérations réalisées par l’organisme afin de contribuer à combattre la faim et nourrir l’espoir, en partenariat avec les organismes communautaires de la grande région des Laurentides.

La pandémie de COVID-19, déjà bien amorcée lors du dernier trimestre de l’année financière 2019-2020, s’est malheureusement poursuivie toute l’année, entraînant dans son sillage un lot d’incertitudes et d’émotions diverses. Avec une hausse soutenue de nouvelles demandes d’aide alimentaire sur son territoire, Moisson Laurentides a redoublé d’efforts pour maintenir un important volume d’achats de denrées alimentaires afin de répondre à la demande accrue des organismes.

« Créativité, continuité, résilience, adaptation, agilité, constance et engagement, voici des mots qui résument bien ce que nous avons vécu au cours de la dernière année. », a indiqué Annie Bélanger, directrice générale, Moisson Laurentides. « La dernière année nous a permis de constater, une fois de plus, à quel point notre réseau est engagé et mobilisé. La générosité de nos partenaires et donateurs a été exceptionnelle. »

FAITS SAILLANTS

1$ reçu permet la réception, la manutention et la redistribution d’aliments d’une valeur de 16 $.

18 716 personnes aidées nécessitant un service d’aide alimentaire

4,5 millions de kg de denrées recueillies (+6%)

40 M $ de marchandise traitée

224 fournisseurs

13 927 heures de bénévolat réalisées

4 031 tonnes de Co2 évitées

Plus d’informations : https://www.moissonlaurentides.org/documents-publications/bilan-annuel.pdf