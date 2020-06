Moisson Laurentides déménage ses installations

Le 29 mai dernier, Moisson Laurentides a pris possession du nouveau centre de distribution situé au 341, rue Legault, à Blainville, résultat d’une campagne de financement qui a atteint à ce jour 3,4 millions de dollars.

Moisson Laurentides, la seule banque alimentaire de la région des Laurentides et de la MRC Les Moulins, étudie depuis plusieurs années la possibilité de déménager ses installations dans un espace plus vaste et mieux adapté à la réalité de l’industrie agroalimentaire. Le manque d’espace était devenu un enjeu important dans les activités quotidiennes de l’organisme, tant pour l’accueil des bénévoles que pour l’entreposage, la réfrigération et la congélation des denrées.

La superficie du nouveau centre de distribution, situé sur la rue Legault à Blainville, atteint plus de 20 954 pieds carrés, soit le double de la superficie du précédent établissement. En cette période de pandémie, les besoins sont de plus en plus grands et le déménagement permettra à l’organisme d’entreposer davantage de denrées et de développer de nouveau projet de transformation d’aliments.

«Nous sommes très fières d’avoir accompli cet exploit. Le déménagement des installations en temps de crise sanitaire n’a pas été de tout repos, mais nous sommes conscients que cette transition était plus que nécessaire. Pour les bénévoles, les participants au programme et toute l’équipe en place, cela représente un environnement de travail plus sécuritaire ainsi que l’espace adéquat pour respecter la distanciation physique. Pour les organismes, c’est une plus grande variété et davantage de nourriture à distribuer aux personnes vulnérables» souligne la directrice générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger.

À noter que la campagne de financement se poursuit puisque l’objectif de 4 M$ n’a pas encore été atteint.