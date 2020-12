Mission accomplie pour le Club Optimiste

Quand décembre revient, depuis 2007, le Club Optimiste de Sainte-Thérèse finalise le programme «Habillons un enfants», une œuvre qui permet à des jeunes issus de milieux défavorisés de se procurer des vêtements neufs. Même en ces temps de pandémie, le Club a pu compter encore une fois sur la générosité de ses différents donateurs.

Ainsi, les 1er et 2 décembre, en présence du nouveau président du Club Optimiste, Robert Saint-Louis et du président d’honneur et instigateur du programme, Michel Thibault, quelque 250 enfants, âgés de 0 à 17 ans et provenant de 123 familles, ont pu s’offrir une séance de magasinage aux magasins Mode Choc de Sainte-Thérèse et l’Aubainerie Concept-Mode de Boisbriand. Pour refaire leur garde-robe, ceux-ci disposaient d’une enveloppe globale de 54 000 $, un montant inespéré, compte tenue des circonstances que l’on sait.

1 511 enfants depuis 2007

De fait, lorsque le Québec a été mis sur «pause», le 13 mars dernier, le Club Optimiste s’apprêtait à tenir, à la cabane à sucre, l’activité de financement qui lui permet de financer le programme «Habillons un enfant». Le Club s’est donc mis en frais de trouver de nouvelles sources de financements et a pu, dans un premier temps, recueillir un montant de 43 000 $ grâce à des dons divers. C’est avec l’aide des deux magasins impliqués qu’on a pu atteindre la somme de 54 000 $.

Le Club tient également à souligner les contributions de la député fédérale de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, et du député de Groulx et ministre des Finances du Québec, Eric Girard. On souligne également l’engagement des bénévoles à cette cause.

Depuis 2007, a-t-on précisé, le programme «Habillons un enfant» a permis d’apporter une aide vestimentaire à quelque 1 511 enfants issus de 835 familles. Les dons amassés en cours de route ont totalisé pas moins de 250 000 $.

À noter que les enfants qui ont pu bénéficier cette année ont été référés par les différents organismes communautaires de la région, nommément le Centre Regain de Vie, l’Office Municipale d’habitation Thérèse-de-Blainville, Le Mitan, le Carrefour Jeunesse-Emploi, le Service d’Entraide le Relais de Boisbriand, Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Laurentides, le Centre Jeunesse des Laurentides et le Comptoir d’Entraide Thérèse-de-Blainville.