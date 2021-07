Mise en valeurs des bâtiments patrimoniaux à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a accordé un mandat au montant de 24 789,69 $ taxes incluses à l’entreprise Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) pour la réalisation de fiches-conseils pour certains bâtiments patrimoniaux. Celles-ci présenteront aux propriétaires de ces bâtiments les éléments qui devraient être conservés ou encore mis à niveau, les matériaux à privilégier lors de rénovations, et elles contiendront des croquis des immeubles après les travaux potentiels.

« Le patrimoine bâti fait partie intégrante de la ville Sainte-Thérèse et il constitue un attrait que l’on doit mettre en lumière. Ce nouvel inventaire plus pointu permettra aux Thérésiennes et aux Thérésiens de constater le potentiel de leur domicile et d’être aiguillés dans leurs choix afin de les préserver de manière optimale », explique la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

En 2014, la MRC de Thérèse-De Blainville avait procédé à l’inventaire du patrimoine bâti et avait répertorié 288 bâtiments d’intérêt patrimonial à Sainte-Thérèse. Selon les critères basés sur l’âge, l’architecture, l’authenticité, le contexte, l’usage, l’histoire et la rareté, ils ont alors reçu une cote appelée valeur patrimoniale, allant de faible à exceptionnelle.

Parmi les bâtiments patrimoniaux à valeur forte, supérieure ou exceptionnelle, près de 70 ont récemment été ciblés pour faire l’objet de fiches-conseils. Près de 40 seront réalisées durant la prochaine année et les restantes ultérieurement. Comparativement aux fiches de recensement conçues lors de l’étude de la MRC, celles-ci comprendront davantage de détails sur le style architectural et des conseils personnalisés afin de mettre en valeur les immeubles.

Programme de subvention

Rappelons que la Ville a mis sur pied en 2019 un programme de subvention à la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Ainsi, ces nouvelles fiches permettront à la Ville d’offrir un meilleur accompagnement aux citoyens dans le cadre de leurs projets de rénovation subventionnés.

Les détails du programme sont disponibles au www.sainte-therese.ca > Services aux citoyens > Urbanisme et habitation > Programmes de subvention.