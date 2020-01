Mise à jour de l’état de santé du maire de Mirabel

La Ville de Mirabel désire transmettre à ses citoyens des nouvelles de Jean Bouchard, maire de Mirabel, suivant le malaise qu’il a subi le 31 décembre dernier.

Après avoir obtenu son congé des soins intensifs de l’hôpital de Saint-Jérôme, il a réintégré son domicile, en attente de traitements supplémentaires et sera admis sous peu, en neurologie, à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il tient à remercier le personnel soignant et toute l’équipe de l’hôpital régional qui l’ont aidé à traverser à l’année 2020.

Bien que sous le choc, le maire peut compter sur l’appui constant de sa conjointe, de ses enfants et ses proches pendant ces moments difficiles. Les nombreux témoignages de soutien qui abondent à son endroit sont également appréciés.

Considérant son état de santé, la durée de l’absence à la mairie de M. Bouchard s’avère indéterminée. La Ville de Mirabel, qui est de tout cœur avec le maire et sa famille, lui souhaite un prompt rétablissement et un retour à la santé le plus rapidement possible.

Maire suppléant

Les élus se concerteront sous peu pour désigner un maire suppléant qui pourra assumer les obligations du maire pendant toute sa convalescence. Ces derniers sont déterminés à poursuivre le bon travail qu’ils effectuent aux côtés du maire Bouchard depuis plusieurs années.