Mirabel: Une nouvelle convention collective pour les cols blancs

(N. T-P.) – Une nouvelle convention collective a été signée par les 143 cols blancs de la Ville de Mirabel, le mois dernier; elle qui est valide pour une durée de six ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Sur la photo, on reconnaît les différents représentants qui ont assisté à la signature de l’entente, soit Francis Piché (membre du comité de négociation), Patrick Gingras (vice-président) et Anabel Millette (présidente), du Syndicat des employés municipaux de Mirabel (CSN), ainsi que Patrick Charbonneau (maire suppléant), Mario Boily (directeur général) et Mylène Modérie (conseillère en ressources humaines), tous de la Ville de Mirabel.