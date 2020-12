Mirabel: Une collecte de sang est organisée à Saint-Augustin

Une collecte de sang au profit d’Héma-Québec se tiendra le jeudi 17 décembre, entre 13 h 30 et 19 h 30, au Centre culturel du complexe Jean-Laurin, situé au 8475, rue Saint-Jacques, à Mirabel, dans le secteur de Saint-Augustin. Le tout est organisé par deux organismes locaux, soit le Cercle de fermières et les Chevaliers de Colomb. L’objectif de l’événement est d’accueillir 85 donneurs.

Il est possible de planifier un don dès maintenant et contribuer à sauver des vies, alors qu’Héma-Québec invite les donneurs de sang à prendre rendez-vous et à rester mobilisés pour ceux qui en ont grand besoin, en ces temps particuliers et à l’approche de la saison hivernale. En effet, l’organisation dit vivre des moments plus difficiles. Elle a besoin de 1 000 dons de sang par jour – pandémie ou pas – nécessaire afin de garantir un niveau de réserve sanguin adéquat.

Les personnes intéressées peuvent (et doivent) prendre rendez-vous dès maintenant, en contactant Héma-Québec, au 1 800 343-7264, ou par courriel via jedonne@hema-quebec.qc.ca.

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de prendre rendez-vous et se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle au 1 800 847-2525, ou de consulter la section «Puis-je donner?» du site officiel d’Héma-Québec.

Une expérience sécuritaire

Les organisateurs disent mettre tout en place pour la sécurité des «donneurs de vie», des bénévoles et des membres du personnel de collecte. On respecte les exigences actuelles de la Santé publique. À ce jour, les mesures suivantes supplémentaires sont notamment déployées lors de chaque événement du genre.

Des questions sont posées à chaque donneur et bénévole, en ce qui concerne des symptômes possibles liés à la COVID-19 (fièvre, toux, contact avec une personne infectée, etc.). Également, l’accès au site est contrôlé et la prise de température est chose obligatoire pour tous les visiteurs. On exige la distanciation sociale, ainsi que le port du masque pour tous et en tout temps.

Rappelons, cela dit, qu’Héma-Québec reçoit plus que des dons de sang. Le plasma, les cellules souches, le sang de cordon, les tissus humains et le lait maternel font partie de la liste. En outre, il est possible de faire don d’argent et de temps, selon différents types de bénévolat, que ce soit lors de collectes ou en tant que télérecruteur.

Pour plus d’informations concernant l’organisme, sa mission, ainsi que les mesures de sécurité prises en lien avec la pandémie, visitez le [www.hema-quebec.qc.ca].