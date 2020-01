Mirabel : Un homme arrêté au terme d’une poursuite policière

Un montréalais d’une vingtaine d’années a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi au terme d’une poursuite policière à Mirabel. Il était au volant d’une voiture volée d’après les autorités.

Aux petites heures du matin, les citoyens ont avisé la Sûreté du Québec (SQ) de la conduite erratique d’un homme près du secteur de Lachute, sur l’autoroute 50, en direction est. Ce dernier a été intercepté par la police, mais a ensuite pris la fuite. Une poursuite policière a alors été déclenchée.

Or, le suspect a fait une embardée quelques kilomètres plus loin, dans la bretelle menant vers l’autoroute 15 Sud. Il a terminé sa course dans le fossé, pour prendre la fuite à pied.

L’individu a été rattrapé, puis arrêté. Il devait être rencontré samedi dans la journée par les enquêteurs. Des accusations devaient être déposées contre lui.

Notons que la SQ a été épaulée par leurs confrères de Saint-Jérôme et de Mirabel. Les autorités ont tenu à remercier les citoyens pour leur collaboration à signaler des comportements suspects de la part d’autres usagers de la route.