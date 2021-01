Mirabel: Un groupe d’achat permettant de se nourrir plus sainement

Le p’tit panier vert, porté par la Table de concertation communautaire mirabelloise (TCCM), est un exemple de projet d’entraide et de solidarité, adapté à la situation actuelle, qui permet de rendre la vie plus facile aux familles et aux personnes seules qui souhaitent s’alimenter plus sainement et à faible coût.

Il s’agit ici d’un groupe d’achat de fruits et de légumes, qui met en commun la contribution de ses participants et qui, par la force du nombre, permet de faire des économies sur le panier d’épicerie. Le tout est géré par la TCCM, un organisme communautaire œuvrant en développement social sur le territoire de Mirabel.

«Cela signifie que les participants mettent en commun leur pouvoir d’achat pour réussir à s’alimenter à moindre coût. C’est l’objectif initial du projet», de mentionner Guillaume Pronovost, coordonnateur de l’organisation locale.

«Nous ne sommes pas, en premier lieu, un fournisseur d’aliments produits localement. On s’approvisionne auprès d’un distributeur grossiste de Mirabel, et nous essayons, lorsque possible, d’inclure le plus d’aliments québécois au contenu de notre panier. Nous devons néanmoins utiliser des denrées issues de l’importation, surtout en dehors de la saison été-automne.»

Comment ça fonctionne?

Les intéressés sont d’abord conviés sur le groupe Facebook «Le p’tit panier vert», afin de recevoir des informations et des rappels. Le contenu du panier, emballé dans des sacs en papier, est distribué dans le secteur de Sainte-Scholastique (9945, rue de Belle Rivière), à Mirabel, un mercredi sur deux, de 15 h à 18 h. Il en est ainsi pour simplifier le travail des responsables et, surtout, pour gérer plus facilement les mesures sanitaires exigées.

Si la demande est modifiée, il peut arriver que l’horaire le soit également.

«Nous ne faisons pas de livraisons à domicile pour nos paniers. Toutefois, il est possible de s’arranger entre membres du groupe résidant à proximité pour aller chercher votre panier et vous le livrer, au besoin! Vous êtes invités à demander de l’aide sur le groupe si vous le désirez», d’ajouter M. Pronovost.

Ce dernier mentionne que le panier est au coût de 18 $ et contient différents produits. Les citoyens peuvent participer lorsqu’ils le désirent. Il est loisible de payer pour la saison complète ou pour quelques distributions. Néanmoins, on signale que le tout doit être payé à l’avance, par virement Interac, via courriel seulement.

«Le contenu du panier varie à chaque distribution. Nous essayons d’inclure 7 ou 8 variétés de légumes et 3 ou 4 variétés de fruits. Un panier permet de bâtir une base dans nos frigos, mais il est possible qu’il ne comble pas entièrement la demande en fruits et légumes de votre ménage.»

Voici donc les dates de distribution pour la session en cours: les 3 et 17 février, les 3, 17 et 31 mars, les 14 et 28 avril, les 12 et 26 mai et le 9 juin.

Pour plus d’informations ou pour toutes questions, il est possible de contacter Guillaume Pronovost, via courriel, au coordo@tccdemirabel.com, ou par téléphone, au 450 848-0219.