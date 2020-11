Mirabel: Quatre organismes en soutien aux familles moins nanties

À l’approche de la période des Fêtes, certaines personnes sont déjà prêtes à décorer leurs maisons et à effectuer leurs achats de Noël. Pour les familles plus démunies résidant à Mirabel, des centres d’entraide populaire et de dépannage existent, situés dans les secteurs de Saint-Augustin, Saint-Janvier, Sainte-Scholastique et Saint-Canut. On peut y trouver plusieurs articles à faible coût. Les personnes qui gardent des articles en trop à la maison peuvent facilement leur donner une seconde vie.

Cependant, en ces temps particuliers, il est très conseillé de rejoindre les responsables de ces centres d’entraide, avant de se présenter en personne, afin de savoir s’il est possible d’obtenir des articles ou de l’aide alimentaire. Les gens qui souhaitent donner peuvent aussi rejoindre ces organismes par téléphone, pour plus de renseignements. Les numéros sont affichés ci-bas.

Centre d’entraide populaire de Mirabel

Sachez qu’à compter du 9 novembre dernier, il est possible de trouver plusieurs articles au Centre d’entraide populaire de Mirabel. Les lundis et jeudis après-midi ainsi que les samedis matins, au 2e étage du bâtiment, le centre d’entraide met à la disposition des citoyens une grande variété d’objets décoratifs pour mettre un peu d’ambiance à l’approche de la période des Fêtes. Vous pouvez aussi y dénicher des cadeaux à faible coût.

Adresse: 8555 rue Saint-Jacques, dans le secteur de Saint-Augustin.

Renseignements: 450 475-7609.

Centre de dépannage Saint-Janvier

Pour sa part, le Centre de dépannage Saint-Janvier, qui vient en aide aux familles démunies du secteur de Saint-Janvier, à Mirabel, vend des articles de tous les genres afin d’amasser de l’argent pour remplir sa mission. La banque alimentaire constitue la principale activité de ce centre qui supporte, chaque semaine, plus de 85 maisonnées.

«Nous venons aussi en aide aux élèves défavorisés en subvenant aux frais scolaires. Avec notre appui financier, environ 30 jeunes peuvent bénéficier d’un camp de jour. Pour la période des Fêtes, en coopération avec les policiers de Mirabel et les employés de Bell Hélicoptère, nous donnons plus de 300 paniers de Noël», mentionnent les responsables de cet organisme.

Adresse: 17599 rue Victor, dans le secteur de Saint-Janvier.

Renseignements: 450 434-4037.

Centre de dépannage Saint-Canut

Enfin, le Centre de dépannage Saint-Canut offre, lui, de l’aide alimentaire, du dépannage d’urgence et, en temps normal, un comptoir vestimentaire, de vente d’articles et de meubles usagés. Comme le centre de Saint-Janvier, on fait don de paniers de Noël aux familles à faible revenu et aux personnes dans le besoin.

Adresse: 9615 boulevard de Saint-Canut, dans le secteur de Saint-Canut.

Renseignements : 450-530-7094.

Comptoir d’entraide de Sainte-Scholastique

Le Comptoir de Sainte-Scholastique, comme les centres précédents, vient en aide aux personnes dans le besoin. Situé derrière l’église, il propose plusieurs articles à moindre coût, dont des vêtements, de la vaisselle, des livres et des jouets pour les enfants.

Adresse: 10145 rue St-Vincent, dans le secteur de Sainte-Scholastique.

Renseignements: 450 258-1874.