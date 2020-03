Mirabel: le camp de jour pourrait être annulé

Dans les circonstances actuelles et de façon à s’arrimer aux décisions du gouvernement du Québec, qui recommande fortement d’annuler tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, la Ville de Mirabel doit malheureusement procéder à l’annulation de toutes ses activités de loisirs.

Pour les citoyens inscrits aux activités de la session d’hiver 2020, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire procédera systématiquement au remboursement de chaque cours, au prorata des semaines restantes à la session. Un chèque de remboursement sera envoyé par la poste et aucune demande de remboursement ne sera nécessaire. La session d’activités de loisirs pour le printemps – été est aussi annulée.

L’offre de service des camps de jour est actuellement à l’étude

À ce jour, il a été annoncé que les dates d’inscription prévues seraient du 15 au 24 avril. Selon l’évolution de la situation, la Ville devra prendre position sur le maintien ou le report des activités des camps de jour et tentera de vous revenir sous peu à ce sujet, car, dit-elle, «un tel service nécessite beaucoup de planification».

La Ville de Mirabel dit comprendre les préoccupations des citoyens et tient à rassurer la population qu’elle prend la situation très au sérieux et qu’elle fera tout en son pouvoir pour tenir sa clientèle informée au fur et à mesure des développements.