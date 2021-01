Mirabel: Mises à jour concernant l’état des activités et des services

Conformément aux nouvelles directives émises par le gouvernement du Québec le 6 janvier dernier, la Ville de Mirabel souhaite informer les citoyens des mises à jour concernant l’état des activités et des services offerts sur son territoire. Tel que recommandé par la Santé publique, les mesures suivantes s’appliqueront pour la période allant du 9 janvier au 8 février 2021.

Hôtel de Ville

Veuillez noter que l’hôtel de Ville demeurera complètement fermé durant cette période et qu’aucun visiteur ne sera admis. Malgré le télétravail effectué par le personnel administratif, les citoyens peuvent continuer à communiquer avec la Ville par courriel (communications@mirabel.ca) ou par téléphone (450 475-8653) dans les heures d’ouverture. L’utilisation des services en ligne, comme les permis et les requêtes en ligne, sont également toujours disponibles et favorisés.

Arénas et patinoires extérieures

La Ville de Mirabel doit malheureusement annuler les activités libres dans les arénas à compter du 9 janvier et jusqu’au 8 février inclusivement. Les citoyens pourront toutefois profiter des patinoires extérieures jusqu’à 19 h 30 (en raison du couvre-feu). Les patineurs devront obligatoirement respecter les bulles familiales, aucun rassemblement ne sera permis et aucune partie de hockey ne sera autorisée. La Ville demande également aux patineurs de respecter un maximum de 20 patineurs pour les patinoires avec bandes et un maximum de 10 patineurs pour les patinoires sans bandes.

En ce qui concerne les chalets de parc, la distanciation sociale de deux mètres devra être maintenue en tout temps, le port du masque sera obligatoire, le flânage sera interdit et nous vous demandons de vous asseoir uniquement aux endroits identifiés par des pastilles. Un maximum de cinq personnes sera autorisé au total dans les chalets. Ceux-ci seront ouverts du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h 30, et le samedi et dimanche, de 9 h à 18 h 30. Veuillez noter que la Ville de Mirabel, à l’instar d’autres municipalités, se verra dans l’obligation de fermer les chalets de parc si les consignes ne sont pas respectées.

Bibliothèques

Le service de prêt sans contact actuellement offert sera disponible dans trois bibliothèques additionnelles (secteurs de Sainte-Scholastique, du Domaine-Vert Nord et de Saint-Benoît). À compter du 11 janvier, des salles d’études avec Wi-Fi seront mises à la disposition des étudiants dans les centres culturels des secteurs de Saint-Janvier, de Saint-Augustin, de Saint-Canut et du Domaine-Vert Nord. Les étudiants visés sont ceux inscrits à des cours de niveau secondaire, collégial ou universitaire effectués à distance. L’étudiant devra obligatoirement se présenter à la personne responsable sur place et une carte étudiante valide sera exigée. Seule la porte du centre culturel la plus rapprochée de la bibliothèque sera déverrouillée.

Voici l’horaire des salles d’études qui sera en vigueur du 9 janvier au 8 février 2021 :

Secteurs de Saint-Janvier, Saint-Augustin et Saint-Canut: Les lundis et mardis, de 13 h 30 à 19 h, les mercredis et jeudis, de 13 h 30 à 16 h 30

Secteur du Domaine-Vert Nord: Les mardis et jeudis, de 16 h 30 à 19 h

Consultez le portail Web de la bibliothèque pour tous les détails.

Service de police et cour municipale

Les activités de la cour municipale et du Service de police seront maintenues en tout temps. Entre le 9 janvier et le 8 février, le Service de police effectuera d’ailleurs une surveillance plus accrue aux abords des zones commerciales et des lieux publics afin de faire respecter le couvre-feu imposé par le gouvernement.

Séances publiques

Rappelons que les séances publiques du conseil municipal sont maintenues à huis clos, qu’elles sont captées sur vidéo et qu’il est possible de les visionner en ligne sur le site Web de la ville dès le lendemain.

Finalement, La Ville demande à ses citoyens de respecter à la lettre les recommandations des autorités, dans un effort collectif visant à freiner la propagation de cette pandémie. La collaboration de tous est essentielle.