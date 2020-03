Mirabel maintiendra uniquement ses services essentiels

Conformément aux nouvelles directives émises aujourd’hui par le gouvernement du Québec, la Ville de Mirabel annonce qu’elle maintiendra uniquement ses services essentiels. C’est au plus tard le mardi 24 mars, à minuit, que ce sera complètement appliqué, car dans certains cas, précise la Ville, il faut un peu de temps pour préparer cet arrêt important. Et, tel que demandé, cette directive sera en vigueur jusqu’au 13 avril 2020.

Parmi les services de la municipalité désignés comme étant essentiels, notons les services de police et de pompiers. La collecte des ordures sera également maintenue dans son intégralité de même que l’alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées. Certains travaux publics qui sont essentiels, comme par exemple s’ils impliquent des enjeux de sécurité, seront aussi effectués.

Les citoyens qui ont des questions ou qui vivent des problématiques urgentes pourront continuer à joindre la Ville de Mirabel durant les heures d’ouverture habituelles de l’hôtel de ville, par téléphone au 450 475‑8653, ou encore à l’adresse courriel communications@mirabel.ca .

Aussi, le Service des communications continuera à informer les citoyens, par tous les moyens dont il dispose, et à les aider à trouver réponses à leurs questions.

Rappelons que la séance publique du conseil municipal de ce lundi 23 mars, qui doit avoir lieu à huit clos, sera webdiffusée pour la toute première fois, et qu’il sera possible de la visionner en ligne, sur le site Web de la ville (mirabel.ca), au plus tard le lendemain.

Finalement, Mirabel demande à ses citoyens de respecter à la lettre les recommandations des autorités, dans un effort collectif visant à freiner la propagation de cette pandémie. «La collaboration de tous est essentielle».