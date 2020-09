Mirabel fête l’érable du Québec de retour pour une sixième édition

Le Parc régional du Bois de Belle-Rivière invite la population à sa sixième édition de Mirabel fête l’érable du Québec qui aura lieu les 19 et 20 septembre. Présenté par la Ville de Mirabel, l’événement proposera des produits de l’érable et ses traditions. Cet événement incontournable dans la région est une occasion festive, unique et familiale de découvrir et de déguster les produits de l’érable de chez nous, sous toutes ses formes.

En respectant les consignes sanitaires de la santé publique du Québec, Mirabel fête l’érable du Québec offrira un environnement sécuritaire pour ses visiteurs. Une zone d’exposants sera aménagée sous le grand chapiteau où des dégustations de produits seront proposées. Une zone de «camion-restaurant» sera également accessible aux visiteurs. Cette année, Mirabel fête l’érable du Québec offrira aussi des activités jeunesses et familiales, dont des ateliers culinaires, jeux éducatifs ainsi qu’une fermette animée.

Pique-nique champêtre, signé Charles-Antoine Crête

Après le populaire succès du concept «Pique-nique champêtre clé en main» lancé il y a deux ans, le grand chef Charles-Antoine Crête du restaurant Montréal Plaza offrira de nouveau les fameux paniers gourmands lors de l’événement Mirabel fête l’érable du Québec. Ce concept regroupe l’ensemble des éléments pour vivre une expérience gustative unique dans un environnement enchanteur reliant la magie d’un pique-nique champêtre, au bon goût. Le repas pique-nique pour deux adultes, est disponible au coût de 58 $ plus taxes, sur réservation préalable sur le site [lepointdevente.com].

«Pour la 6e édition, il me fera le plaisir de vous rencontrer lors de Mirabel fête l’érable du Québec, les 19 et 20 septembre. C’est un événement gastronomique des plus savoureux. Je vous invite à vous procurer l’un des paniers pique-nique cuisinés par le chef Charles-Antoine Crête qui, j’en suis certain, saura vous laisser un souvenir gustatif mémorable. La Ville de Mirabel est fière de s’associer au Bois de Belle-Rivière afin de faire de cet événement, un rendez-vous incontournable pour le tourisme agroalimentaire à Mirabel», soutient le maire suppléant de Mirabel, Patrick Charbonneau.

Pour plus de renseignements: 450 258-4924 ou Facebook Mirabel fête l’érable du Québec 2020.