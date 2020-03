Mirabel ferme son hôtel de ville

Dans la foulée des mesures gouvernementales entourant la COVID-19, la Ville de Mirabel interdira l’accès du public (sauf exception) dès midi aujourd’hui, soit le mercredi 18 mars, à tous ses bâtiments municipaux dont notamment son hôtel de ville et ses services des loisirs, de l’environnement, de la sécurité incendie, de l’équipement et des travaux publics de même que Mirabel économique.

La seule exception est le poste de police, qui demeurera ouvert aux citoyens. Quant à la cour municipale, elle entendra uniquement les dossiers criminels alors que les dossiers pénaux (constats d’infraction) sont reportés.

« Le conseil municipal a pris cette mesure exceptionnelle et sans précédent afin de limiter la contamination des citoyens et des employés municipaux. Le conseil tient également à rassurer les Mirabellois que cette mesure préventive permettra aux employés municipaux de poursuivre leur travail en toute sécurité afin de maintenir les services à la population. », a assuré M. Patrick Charbonneau, maire suppléant de la Ville de Mirabel.

Les citoyens sont invités à communiquer par téléphone, au 450 475-8653, ou par courriel, à communications@mirabel.ca. De plus, la Ville rappelle qu’il est possible de signaler un problème par son service de requêtes en ligne (https://mirabel.ca/services/services-en-ligne/requetes) et que les citoyens peuvent s’abonner aux alertes citoyennes en se rendant au mavis.mirabel.ca.