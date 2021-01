Mirabel: Cinq policiers sont récompensés pour leur travail exemplaire

Comme il est tradition de le faire annuellement, le Service de police de Mirabel honorait cinq de ses policiers en leur remettant une médaille officielle, en décembre dernier, afin de souligner leur travail exemplaire durant plus de 20 ans. C’est le maire de la ville, Jean Bouchard, qui a procédé à cette remise des honneurs, en présence des récipiendaires.

Les cinq médailles ont été remises à Mélanie Cartier, sergente affectée à la division de la gendarmerie, André Desrochers, sergent-détective et technicien en identité judiciaire de la division des enquêtes criminelles, Thanh Tu Tran, sergent-détective de la division des enquêtes criminelles, Kéo Vongprachanh, agent patrouilleur affecté à la division de la gendarmerie et Jean-Guy Hogue, un agent affecté à l’équipe du support aux opérations. Nous les reconnaissons d’ailleurs sur la photo ci-haut, accompagnés du premier magistrat et du directeur du Service de police de Mirabel, Nicolas Arbour, à l’extérieur du poste de police située dans le secteur de Sainte-Monique.

Efficacité et zèle

La Médaille de la police pour services distingués a été créée en août 1983, précisément, afin de reconnaître les agents de la paix qui ont servi de manière exemplaire, qui ont montré une conduite irréprochable et qui ont effectué leur travail avec efficacité et zèle. Pour ce faire, les récipiendaires doivent détenir une vingtaine d’années d’ancienneté de service à plein temps dans l’une ou plusieurs des forces policières canadiennes et reconnues. Une même médaille est d’ailleurs remise pour ceux et celles qui comptent 30 ou même 40 ans de service au sein des forces de sécurité.