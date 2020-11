Milieux naturels: Les Mirabellois peuvent remplir un sondage en ligne

Les citoyens soucieux de l’environnement auront une chance de s’exprimer, alors que la Ville de Mirabel, en collaboration avec l’organisme Éco-corridors laurentiens, les invite à participer à un sondage en ligne portant sur la stratégie de conservation des milieux naturels, disponible via le site de la municipalité.

Les intéressés pourront ainsi répondre à plusieurs questions en lien avec les espaces verts et l’environnement. Il sera loisible de partager sa propre vision de l’environnement mirabellois et des idées quant aux actions qui devraient être entreprises par la Ville concernant les milieux naturels présents sur ce territoire.

Le sondage est disponible en ligne jusqu’au 30 novembre prochain, via le site officiel de Mirabel. Comme mentionné, les réponses recueillies permettront de connaître les priorités et les préoccupations des citoyens en matière d’environnement. Aux dires des responsables, les résultats compilés guideront «les décisions prises par le personnel municipal et les élus, afin que le territoire naturel de la ville soit à votre image et contribue à améliorer votre qualité de vie.»

Une consultation virtuelle

En outre, et pour donner suite au sondage, une consultation publique est prévue le mercredi 2 décembre, de 18 h 30 à 20 h. Le tout se déroulera par visioconférence, accessible également par téléphone. Ce sera l’occasion de tenir une réflexion collective sur l’avenir des milieux naturels de la ville et d’entendre les membres de la communauté sur certaines actions prioritaires soulevées dans les résultats du sondage.

Si vous désirez participer à cette consultation, il faut contacter Geneviève Dubuc, chargée de projet chez Éco-corridors laurentiens, par courriel, à genevieve.dubuc@ecocorridorslaurentiens.org.

Rappelons qu’Éco-corridors laurentiens est un organisme qui s’implique dans la conservation de la nature et dans la protection de l’environnement dans les Laurentides. Plus précisément, il s’implique dans la création de milieux naturels forestiers qui forment un corridor entre les parcs nationaux d’Oka et de Mont-Tremblant.

À lire également : 160 arbres de plus sur le territoire de Mirabel