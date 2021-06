Michel Ouellette sera candidat

(CA) – Dans un communiqué de presse acheminé au Nord Info la semaine dernière, Michel Ouellette a confirmé sa candidature, en vue des prochaines élections municipales, au titre de conseiller dans le district 3 Filion.

« C’est notamment mon sens de la collectivité et mon goût de l’engagement qui me guide dans ma décision », écrit M. Ouellette qui joint ainsi le groupe de conseillers indépendants formés de Lori Doucet, Daniel Kaeser, Jonathan Thibault et Robert Schmitt qui ont déjà annoncé leur candidature.

Comme ses collègues indépendants, Michel Ouellette soutiendra Christine Beaudette dans sa course à la mairie de Boisbriand.

« Je partage plusieurs valeurs véhiculées par cette femme de tête, dont l’importance d’être engagé, rigoureux et à l’écoute de notre communauté, », indique le candidat du district 3 qui invite les citoyens à s’abonner à la page Facebook La démocratie s’active à Boisbriand afin de se tenir informés tout au long de la campagne électorale.

Père de famille établi à Boisbriand depuis plus de 20 ans, Michel Ouellette est un bénévole engagé qui a notamment œuvré à titre d’entraineur au sein du hockey mineur pendant plus de 15 ans en plus de s’impliquer auprès de de l’association de soccer de Boisbriand.

« Mon parcours à titre de bénévole m’a permis de développer un grand sens d’appartenance envers notre communauté. C’est pourquoi aujourd’hui je souhaite pousser plus loin mon engagement. Étant reconnu pour ma rigueur, je saurai représenter les intérêts des citoyens de Boisbriand comme il se doit, c’est-à-dire avec diligence, rigueur et intégrité »

Loisirs extérieurs

Michel Ouellette se dit actif et a, entre autres, un fort intérêt pour tout ce qui est loisirs extérieurs. La marche et le vélo font partie de son quotidien. Il apprécie Boisbriand puisque, dit-il, on peut profiter de l’offre de services abordables dans les diverses activités sportives et culturelles. Mesurant l’importance de ces enjeux, il tient à ce que les jeunes familles puissent s’épanouir dans un environnement convivial, dynamique et abordable et continuent d’avoir accès à des offres de loisirs accessibles.

« La pandémie a fait réaliser à une large majorité les joies des activités extérieures. Afin de préserver ces saines habitudes de vie ainsi que le développement d’une vie de quartier positive, il m’importe de favoriser l’accessibilité à des plateaux sportifs de proximité et des pistes cyclables sécuritaires de qualité. »

Aimant aller à la rencontre des gens et s’impliquer auprès de la collectivité, il est en outre interpellé par les multiples réalités du district Filion-3 et tient à assurer aux citoyens du secteur qu’il aura à cœur de préserver le respect de leur environnement.

« Je suis convaincu qu’ensemble nous ferons rayonner la ville de Boisbriand dans tous ces aspects », a-t-il conclu.