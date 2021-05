Meubles Foliot: une boîte aux lettres à CV pour recruter 100 employés

Meubles Foliot, une entreprise de Saint-Jérôme se spécialisant dans le design et la fabrication de meubles pour les résidences étudiantes et les hôtels, est en période intense de recrutement afin de combler 100 postes pour l’été. Et l’entreprise estime avoir trouvé un moyen pour le moins original de recueillir des candidatures: la boîte aux lettres à CV!

Meubles Foliot, entreprise bien implantée dans la région des Laurentides depuis 25 ans, a, en effet, décidé de tout mettre en oeuvre pour attirer des candidats qui pourraient travailler à son usine de Saint-Jérôme ou de Mirabel.

Elle a donc elle-même fabriqué une boîte aux lettres aux couleurs de sa campagne de recrutement, qu’elle a postée devant son usine de Saint-Jérôme, située au 721, boulevard Roland-Godard, afin de recueillir des CV. Ainsi, il est possible de poser sa candidature même quand les bureaux sont fermés et en toute sécurité sanitaire puisqu’il n’y a aucun contact de main à main.

Et ce n’est pas tout! L’entreprise garantit à toute personne ayant déposé son CV dans la fameuse boîte qu’elle sera convoquée en entrevue dans les 48 heures.

Pourquoi une telle initiative? «Il n’est pas facile de mener une campagne de recrutement dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre», explique, dans un communiqué de presse, Élaine Poirier, directrice des ressources humaines de l’entreprise.

Une équipe tissée serrée

«Nous avons pourtant besoin de plus de 100 journaliers et opérateurs pour notre production de meubles cet été. Nous cherchons des gens de tous âges, avec ou sans expérience, car nous les formerons au besoin: étudiants, semi-retraités, nouveaux arrivants… On entend beaucoup parler espagnol dans notre usine! Le travail s’effectue du lundi au vendredi, à temps plein ou partiel», d’ajouter Mme Poirier.

Meubles Foliot dit se démarquer par son équipe tissée serré, ses nombreux avantages sociaux et son ambiance de travail incomparable. «Chez Foliot, nous travaillons fort car nous avons des objectifs ambitieux, mais ensemble, nous réalisons les plus beaux accomplissements. “Tous pour un et un pour tous” pourrait être notre cri d’équipe», d’affirmer Mme Poirier.

«Nous invitons toute personne travaillante et motivée par le travail manuel à se joindre à nous. “Embarque dans l’histoire”, comme le dit notre campagne de recrutement!», de conclure celle-ci.